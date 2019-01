Wie wordt ICT Woman en Young ICT Lady of the Year?

Wie neemt de fakkel over van Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year) en Laurence Schuurman (Young ICT Lady of the Year)? Het antwoord komt u op 28 februari te weten op het She Goes ICT event van Data News, maar nu is het alvast aan u.

ICT Woman of the Year

De redactie van Data News selecteerde vijf topvrouwen in ICT die wat ons betreft de titel ICT Woman of the Year verdienen. Dit zijn de genomineerden:

Karen Boers (CEO, BeCode)

Laurence Janssens (Country Manager Southern Africa, Microsoft)

Heidi Rakels (CEO, GuardSquare)

Barbara Van Den Haute (Administrateur-Generaal, Informatie Vlaanderen)

Irene Veldstra (Regional vp Benelux, Getronics)

We zijn nu heel erg benieuwd naar uw stem. Tot en met 27 januari kan u uw stem uitbrengen via www.shegoesict.be waar we de genomineerde dames ook aan u voorstellen. Uw stem voor de ICT Woman of the Year telt voor de helft mee: de professionele jury brengt later haar stem uit en die telt voor de andere helft mee.

Young ICT Lady of the Year

Daarnaast reiken we op 28 februari ook opnieuw een award uit voor de Young ICT Lady of the Year. Uit de vele inzendingen selecteerde de redactie en de professionele jury deze genomineerden:

Anastasia Dema (Functional Analyst, MediaGeniX NG)

Cécile Janet (Business consultant, CGI)

Fien Keijzer (Cloud Manager Belux, Tech Data)

Charlotte-Emilie Loeckx (Business Development Manager Data Center, Dimension Data)

Glenda Segers (Senior SharePoint & Office 365 consultant, delaware Belux)

Lucy Setian (IT project management, UCB)

Olesia Sydenova (Consultant Privacy & Data Protection, Akkade NV (Cronos Groep)

Dorien Van Steenberge (Technology consultant, Accenture)

Sanne Vermeiren (Functional Software engineer, Cegeka)

U kan tot en met 27 januari uw stem uitbrengen op www.shegoesict.be waar u ook meer leest over de genomineerde jongedames. Met uw stem voor de Young ICT Lady of the Year bepaalt u wie de top-5 haalt. Die vijf jongedames krijgen de kans om zich te verdedigen voor de professionele jury die de winnares bepaalt.