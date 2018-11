Wie zijn de meest positieve (en negatieve) politici op Twitter?

Ons zustermagazine Knack pakte vorige week uit met het twittergedrag van Vlaamse politici en vooral welke woorden daar in verhouding het meest worden gebruikt. Maar het onderzoek, uitgevoerd door data-analist Kristof Boghe, kijkt ook naar de positieve en negatieve emoties die uit de ongeveer 600.000 tweets van 251 Vlaamse politici en 7 politieke partijen vloeien.

Dat levert ons een algemeen beeld op van de partijen, maar ook van enkele individuele politici.

Op partijniveau valt op dat CD&V en open VLD consistent de meest positieve stemmen op Twitter zijn. N-VA, sp.a en Groen zweven volgens de analyse van Boghe tussen positief en negatief. Vlaams Belang en PvdA zijn uitgesproken negatiever ten opzichte van hun collega politici. "Opvallend is dat het beeld consistent is over de jaren heen. Er zitten geen enorme fluctuaties op de stijl tussen 2014 en oktober 2018, deze stabiliteit over de tijd heen boezemt ons nog meer vertrouwen in dat het effectief gaat om een verschillende communicatiestijl," zegt Boghe. PvdA scoort bijvoorbeeld vooral negatief door revolutionaire termen als 'strijd', 'verzet', 'protest', en 'crisis'.

Al geldt die positiviteit of negativiteit niet voor elk partijlid. "Op individueel vlak is het beeld heel wat genuanceerder: sommige N-VA'ers zijn uitermate positief, zoals onze minister-president Geert Bourgeois en minister van Innovatie en Sport Philippe Muyters. Beide heren lijken een vorm van 'statesmanship' op zich te nemen, zoals we bij CD&V merken. Opvallend is dat Bert Maertens, die Bourgeois vervangt in de Kamer, de positieve stijl van zijn voorganger netjes overneemt. Ook hij is een opvallend positieve N-VA'er."

Wie is de meest positieve politicus?

Van de onderzochte accounts zijn Danielle Godderis-t'Jonck (N-VA), Mathias De Clercq (Open VLD) en Hilde Crevits (CD&V) de meest positieve politici. Verder valt op dat slechts één sp.a'er (Daniel Termont) in de lijst staat. N-VA lijkt met vier politici redelijk vertegenwoordigd, zeker tegenover Open VLD (3), maar Boghe nuanceert dat in verhouding N-VA'ers een groter deel van de onderzochte accounts uitmaken. Ter vergelijking: CD&V'ers maken slechts twintig procent van de onderzochte accounts uit, maar ze zijn wel goed voor bijna de helft (7 op 15) van onderstaande lijst.

Danielle Godderis-T'Jonck (Meest positief) N-VA Mathias De Clercq Open Vld Hilde Crevits CD&V Griet Smaers CD&V Geert Bourgeois N-VA Philippe Muyters N-VA Johan Verstreken CD&V An Christiaens CD&V Bert Maertens N-VA Lode Ceyssens CD&V Dirk de Kort CD&V Francesco Vanderjeugd Open Vld Hilde Vautmans Open Vld Joke Schauvliege CD&V Daniel Termont sp.a

Wie is de meest negatieve politicus?

Aan de andere zijde komen heel andere politici aan bod en zien we vooral Vlaams Belang en N-VA in de top 15. Anke Van dermeersch (Vlaams Belang), Johan Van den Driessche en Johan Van Overtveldt (beiden N-VA) vullen hier de negatieve top 3. Ook hier slechts één iemand van sp.a (Dirk Van der Maelen) en twee van Groen (Ingrid Pira en bart Caron), maar geen CD&V'ers of Open VLD'ers.

Zijn deze vijftien per definitie moddergooiers? Neen. Ze halen een sterke negatieve emotie-score. "Het kan evenzeer betekenen dat de politicus op het scherm van de snede oppositie voert en/of dat de politicus in kwestie vaak negatief wordt aangesproken en zo in een 'negatieve' spiraal terechtkomt."

Anke Van dermeersch (meest negatief) Vlaams Belang Johan Van den Driessche N-VA Johan Van Overtveldt N-VA Karl Vanlouwe N-VA Filip Dewinter Vlaams Belang Jelle Engelbosch N-VA Dirk Van der Maelen Sp.a Jan Penris Vlaams Belang Werner Janssen N-VA Karolien Grosemans N-VA Gerolf Annemans Vlaams Belang Ingrid Pira Groen Liesbet Dhaene N-VA Chris Janssens Vlaams Belang Bart Caron Groen

Methodologie

Hoe bepaal je of een uitspraak positief of negatief is? Boghe gebruikte hiervoor Pattern, een algoritme van de Universiteit van Antwerpen. Op basis van boekrecensies en met behulp van linguisten hebben ze duizenden adjectieven ingedeeld in de mate van hun polariteit. Zo krijgt elke tweet een zekere score mee en zien we hoe positief of negatief een politicus gemiddeld communiceert op Twitter. Voor de top 15 van meest positieve of negatieve politici moest een account wel minstens 500 eigen tweets (retweets tellen niet mee) hebben.

Daarbij hoort één belangrijke nuance: het algoritme herkent geen sarcasme. Al is dat volgens Boghe geen obstakel. "Dit vormt enkel een probleem als je er van uit gaat dat bepaalde politici veel meer sarcastisch tweeten dan anderen. Er zal een zekere foutenmarge op zitten, maar de enorme hoeveelheid onderzochte tweets zou de relatief kleine hoeveelheid sarcastische tweets moeten overstijgen."

Boghe vergeleek de onderzochte tweets ook met een sentiment lexicon van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook daar was de positief/negatief verhouding van partijen gelijklopend.

