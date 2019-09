Een jaar na de overname van Gents door het digitaal bureau Wijs, wordt de integratie voltooid met een nieuwe naam. Voortaan heet het eengemaakte agency 'Duke & Grace'.

In augustus 2019 besloot het digitale communicatiebureau Wijs om het interactieve 'boetiekbureau' Gents over te nemen. "Het is consolideren of geconsolideerd worden", zei Wijs-CEO Bart de Waele toen. De overname van Gents mondt nu uit in een nieuw full service communicatiebedrijf dat luistert naar de naam Duke & Grace - met Bart De Waele als CEO. "Duke & Grace combineert het beste van Wijs en Gents: expertise in creativiteit, strategie en technologie", zo vat hij de nieuwe stap samen.

Het voormalige Wijs was vooral gespecialiseerd in het creëren en implementeren van digitale langetermijnstrategieën en -oplossingen voor merken en bedrijven, zoals Belfius, Partena Ziekenfonds, Van Marcke en Rock Werchter. Onder de klanten van Gents vinden we ook bekende merken als Alpro, Ray-Ban, Infrabel en Midas. Met de nieuwe naam wil Duke & Grace zich in de markt positioneren als een bureau dat geïntegreerde dienstverlening kan bieden: van ontwikkeling met aandacht voor UX, tot branding, marketing en waar nodig ook (strategische) consulting.

Duke & Grace heeft vestigingen in Gent en Brussel, en telt samen zo'n 110 experts die samenwerken in multidisciplinaire klantenteams en gespecialiseerde studio's. David Vansteenbrugge - de Strategic Director bij Wijs - wordt Managing Director. Gents-CEO Leen Van der Mijnsbrugge wordt Chief Governance Officer.