is redacteur bij Data News

Digitaal agenschap Wijs opent voor het eerst een kantoor in Brussel. Daarmee wil het nieuwe klanten en talent aantrekken in de hoofdstad.

Na jaren in Gent zet Wijs de stap van een tweede vestiging in Brussel. Die afdeling zal zich toeleggen op UX en UI (user experience en user interface). Het bedrijf benadrukt wel dat het nog steeds om één bedrijf met dezelfde cultuur en filosofie gaat.

Wijs vestigt zich in de coworkingspace DigitYser. Een aanwezigheid in de hoofdstad moet nieuw talent aantrekken en het bedrijf dichter bij grote klanten brengen, die vooral in de hoofdstad zitten.

De nieuwe afdeling wordt geleid door business developer Kevin Verborgh en Kenny Desmet, die het operationele voor zich neemt.