Julian Assange is opgepakt door de politie van Londen, vlak nadat Ecuador het politiek asiel van de WikiLeaks-oprichter had ingetrokken.

Op beelden is te zien hoe Assange wordt opgepakt in de Ecuadoriaanse ambassade. 'Hij is in hechtenis genomen bij een centraal politiebureau in Londen waar hij zal blijven, voordat hij zo snel mogelijk wordt voorgedragen aan de rechtbank', meldt de Londense politie.

Met de arrestatie komt een einde aan zijn verblijf in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar de 47-jarige Australiër zich sinds 2012 schuilhield. De Wikileaks-oprichter kreeg er politiek asiel van Ecuador, maar president Moreno wilde hem niet langer onderdak bieden.

WikiLeaks vreest dat Assange zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij vervolgd kan worden voor het publiceren van geheime informatie via de klokkenluiderssite. De VS houden Assange verantwoordelijk voor het onthullen van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het WikiLeaks-platform.

Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.

De arrestatie gebeurde wegens het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. Maar meteen na zijn aankomst in het Londense politiecommissariaat werd hij ook aangehouden 'uit naam van de Amerikaanse autoriteiten', zo wordt meegedeeld. De politie zegt dat er werd opgetreden op basis van een aanhoudingsbevel.

Samenspannen bij computerinbraak

De donderdag in Londen opgepakte WikiLeaks-oprichter Julian Assange is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor computerinbraak. Hij zou daarvoor hebben samengespannen met klokkenluidster Chelsea Manning. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag. Voor die aanklacht geldt een maximumstraf van vijf jaar, aldus het ministerie.

Assange zou Manning bijgestaan hebben bij het hacken van een computer van de overheid in maart 2010. Hij hielp hem bij het kraken van het paswoord, waardoor Manning en WikiLeaks toegang kregen tot honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan. De twee waren in die periode ook betrokken bij 'realtime discussie over de overdracht van geheime dossiers van Manning naar Assange', meldt het ministerie nog. 'De gesprekken tonen ook aan dat Assange op actieve wijze Manning aanmoedigde om meer informatie te verstrekken.'

Manning is een gewezen inlichtingenanalist van het leger tijdens de oorlog in Irak. Ze lekte duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten in 2010 via Wikileaks. Ze werd daarvoor veroordeeld en bracht 7 jaar door in een militaire gevangenis. VS-president Barack Obama verlichtte haar straf van 35 jaar cel in 2017.

Rusland

Rusland, waarvan gedacht wordt dat ze met Wikileaks heeft samengewerkt, vindt dat de Britse overheid 'de vrijheid gewurgd' met de arrestatie van Assange. Dat heeft Moskou donderdag laten weten in een reactie.

'De hand van de 'democratie' wurgt de vrijheid', zo verwoordt Maria Zakharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, het op haar Facebookpagina. 'We hopen dat zijn rechten gerespecteerd worden', klinkt het ook bij Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Rusland heeft in het verleden al verschillende keren laten blijken sympathie te hebben voor de oprichter van Wikileaks. Die website had in 2010 tienduizenden militaire documenten over Irak en Afghanistan en diplomatieke Amerikaanse telegrammen gepubliceerd.

Aanklacht

De advocate van de Zweedse vrouw die Julian Assange beschuldigde van seksueel misbruik in 2010, gaat aan het parket vragen om het onderzoek naar die zaak opnieuw te openen. Het verzoek is een gevolg van de arrestatie van Assange, die donderdag in Londen plaatsvond.

'We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de procureurs het Zweedse onderzoek heropenen en dat Assange wordt overgebracht naar Zweden om er voor het gerecht te verschijnen wegens verkrachting', zegt advocate Elisabeth Massi Fritz.

Assange was in juni 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen gevlucht, nadat Zweden tegen hem een Europees aanhoudingsbevel had uitgeschreven op basis van een klacht van seksueel misbruik. Het Zweedse parket besliste in mei 2017, drie jaar voor de verjaringstermijn, om de zaak te seponeren.

Assange ook aangehouden 'op vraag van VS', zegt Londense politie

Wikileaks-oprichter Julian Assange is na zijn arrestatie in Londen verder aangehouden 'uit naam van de autoriteiten van de VS'. Dat heeft de Britse politie donderdag meegedeeld.

De 47-jarige Assange werd woensdag door de politie opgepakt in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij al sinds juni 2012 verbleef. De arrestatie gebeurde wegens het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. Maar meteen na zijn aankomst in het Londense politiecommissariaat werd hij ook aangehouden 'uit naam van de Amerikaanse autoriteiten', zo wordt meegedeeld. De politie zegt dat er werd opgetreden op basis van een aanhoudingsbevel.

Controversiële figuur met fervente voor- en tegenstanders

Julian Assange, een van de oprichters van het klokkenluidersplatform WikiLeaks, geldt als een erg controversiële figuur die fervente voor- en tegenstanders heeft. Met zijn arrestatie komt er een einde aan een bijna zeven jaar durend verblijf in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

De Australiër Julian Assange en zijn klokkenluiderswebsite WikiLeaks werden wereldberoemd in juli 2010, met de de publicatie van de honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan. De documenten werden aangebracht door Chelsea Manning. WikiLeaks is daarnaast onder meer nog verantwoordelijk voor de verspreiding van documenten van de Democratische partij tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De publicaties maakten van de 47-jarige Assange een erg omstreden figuur. Aanhangers loofden hem als een held omdat hij de wanpraktijken van overheden en ondernemingen zou aanklagen. Tegenstanders zien hem dan weer als een narcist die met het publiceren van gevoelige informatie mensenlevens in gevaar brengt. Sinds juni 2012 verblijft hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij heeft er asiel gekregen, nadat Zweden tegen hem een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd op basis van een klacht van twee vrouwen over zedenfeiten. Assange vreesde dat hij van daaruit zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten en kreeg uiteindelijk asiel van Ecuador.

Het Zweedse parket besliste in mei 2017, drie jaar voor de verjaringstermijn, om die zaak te seponeren. Maar daarmee was de gerechtelijke zaak nog niet afgewikkeld. Het Britse gerecht verweet Assange namelijk dat hij zich met zijn vlucht naar de ambassade niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling had gehouden.

Uiteindelijk zou Assange bijna zeven jaar verblijven in de ambassade, waar hij onder meer bezoek kreeg van popster Lady Gaga en van actrice Pamela Anderson. Maar het voorbije jaar raakten de relaties tussen Assange en Ecuador verzuurd.

In maart 2018 besliste de ambassade de internetverbinding van Assange af te sluiten, omdat hij met zijn controversiële tweets de goede relaties van Ecuador met het Verenigd Koninkrijk en de EU op het spel zou zetten. In oktober 2018 kreeg Assange ook nieuwe huisregels opgelegd: hij moest zijn badkamer onderhouden, zijn kat James voeden en betalen voor zijn stroom. Een week geleden tweette WikiLeaks al dat Assange zou worden uitgewezen onder het 'voorwendsel' van het offshore schandaal van de INA Papers.

Door de publicatie van die documenten raakte de Ecuadoraanse president Lenin Moreno verwikkeld in een corruptieschandaal. Ecuador vermoedt ook dat WikiLeaks verantwoordelijk is voor het delen van privéfoto's van Moreno onlangs op sociale media. Donderdag besliste de ambassade dan ook om de politie binnen te laten en de arrestatie van Assange mogelijk te maken. WikiLeaks zegt op Twitter dat Ecuador 'op illegale wijze' en 'in strijd met het internationaal recht' een einde heeft gemaakt aan het politiek asiel voor Assange.