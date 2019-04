Julian Assange is opgepakt door de politie van Londen, vlak nadat Ecuador het politiek asiel van de WikiLeaks-oprichter had ingetrokken.

Op beelden is te zien hoe Assange wordt opgepakt in de Ecuadoriaanse ambassade. "Hij is in hechtenis genomen bij een centraal politiebureau in Londen waar hij zal blijven, voordat hij zo snel mogelijk wordt voorgedragen aan de rechtbank", meldt de Londense politie.

Met de arrestatie komt een einde aan zijn verblijf in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar de 47-jarige Australiër zich sinds 2012 schuil hield. De Wikileaks-oprichter kreeg er politiek asiel van Ecuador, maar president Moreno wilde hem niet langer onderdak bieden.

WikiLeaks vreest dat Assange zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij vervolgd kan worden voor het publiceren van geheime informatie via de klokkenluiderssite. De VS houden Assange verantwoordelijk voor het onthullen van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het WikiLeaks-platform. Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.