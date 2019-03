Wikipedia in vier talen geblokkeerd uit protest tegen Europese hervorming van auteursrecht

De blokkade geldt enkel voor de website: de officiële apps voor smartphones en tablets zijn wel te raadplegen. Op de sites is alleen een verklaring te lezen.

Volgens Wikipedia Duitsland schaden de regels het vrije internet. Zo moeten internetplatformen preventief voorkomen dat auteursrechten worden geschonden. Dat is volgens Wikipedia, dat overigens van deze regel zelf geen last heeft, alleen met filters mogelijk die vatbaar zijn voor fouten en misbruik. Verder moeten websites licenties hebben voor het gebruik van korte stukken tekst uit nieuwsmedia en komen er strengere regels voor het gebruik van foto's.

Surfers krijgen een oproep te zien om contact op te nemen met hun Europarlementsleden, en hen te vragen volgende week dinsdag de hervorming van het auteursrecht weg te stemmen. "Deze geplande hervorming kan het vrije internet aanzienlijk inperken", aldus de boodschap op de Duitse Wikipedia. "Dit is onze laatste kans."

De blokkade is een beslissing van de vrijwillige editorale teams uit de vier landen. The Wikimedia Foundation, de overkoepelende vzw die zich inzet voor de verspreiding van vrije kennis, zegt deze beslissing wel te steunen. Eerder sprak The Wikimedia Foundation zich uit tegen het compromis rond het auteursrecht dat vorige maand gesloten werd. Ook vorige zomer waren sites van Wikipedia in diverse landen onbereikbaar uit protest tegen de nieuwe regels.

Begin deze maand kwamen 3.500 actievoerders in Berlijn op straat tegen het akkoord. Ook zaterdag staan in verschillende Europese steden protesten gepland.