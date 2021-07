Coolblue opent dit najaar een nieuwe winkel in Wilrijk. Het wordt meteen de grootste Coolblue-winkel van Vlaanderen.

De huidige Wilrijkse Coolblue-winkel verhuist met de opening naar een locatie die met zo'n 1.500 vierkante meter ongeveer drie keer zo groot is. Het gaat om een pand aan de Boomsesteenweg, ter hoogte van de IKEA-vestiging. Klanten zullen er ruim duizend producten kunnen uitproberen.

'Graag zelf nog even ervaren'

'Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren', vertelt Coolblue-topman Pieter Zwart. 'Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien. Binnenkort kan dit ook in onze nieuwe grotere winkel in Wilrijk.'

Klanten zullen in Wilrijk ook terecht kunnen voor directe service na aankoop, reparaties van smartphones, tablets en Apple-accessoires én het ophalen van online bestellingen.

Alle veertig Coolblue'ers die in de huidige winkel in Wilrijk werken, verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Voor de uitbreiding is de online retailer nog op zoek naar ruim vijftien extra collega's, waaronder een assistent shop manager, verkoopmedewerkers en een coach klantcontact.

De huidige Wilrijkse Coolblue-winkel verhuist met de opening naar een locatie die met zo'n 1.500 vierkante meter ongeveer drie keer zo groot is. Het gaat om een pand aan de Boomsesteenweg, ter hoogte van de IKEA-vestiging. Klanten zullen er ruim duizend producten kunnen uitproberen.'Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren', vertelt Coolblue-topman Pieter Zwart. 'Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien. Binnenkort kan dit ook in onze nieuwe grotere winkel in Wilrijk.'Klanten zullen in Wilrijk ook terecht kunnen voor directe service na aankoop, reparaties van smartphones, tablets en Apple-accessoires én het ophalen van online bestellingen.Alle veertig Coolblue'ers die in de huidige winkel in Wilrijk werken, verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Voor de uitbreiding is de online retailer nog op zoek naar ruim vijftien extra collega's, waaronder een assistent shop manager, verkoopmedewerkers en een coach klantcontact.