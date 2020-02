De Benelux-tak van Sophos heeft Wim Feyen aangesteld als nieuwe marketing manager. Feyen was eerder onder meer bij Kaspersky Lab en Lenovo werkzaam.

In zijn nieuwe functie gaat Feyen zich richten op de overall marketingstrategie en het verbeteren van de brand awareness. Daarnaast is er een belangrijke focus op eindklanten, in samenwerking met Sophos-resellers. Verder wil Feyen zich ook toeleggen op het ontwikkelen van kwalitatieve leads.

Wim Feyen werkte in de voorbije negen jaar zowel aan de distributie- als aan de vendorzijde. Voordat hij als Head of Marketing Benelux & Nordics voor Kaspersky aan de slag ging, was hij werkzaam als Commercial Marketing Manager Benelux voor Lenovo. Hier maakte hij voor het eerst kennis met Eric Farine, destijds Country Manager Lenovo. Farine is als Sophos' Regional Director Benelux nu een directe collega van Feyen.

In samenwerking met Dutch IT Channel

