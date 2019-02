Winamp-eigenaar AudioValley voortaan op Brusselse beurs

AudioValley was tot vorig jaar bekend als Radionomy en is bij het grote publiek vooral bekend als het Belgische bedrijf dat in 2014 de populaire mediaspeler Winamp in handen kreeg.

Het bedrijf focust zich onder meer op internetradio, muzieklicenties en digitale audioreclame. Voor het bedrijf is het de tweede beursnotering want het staat al sinds vorige zomer genoteerd op Euronext Parijs.

De Tijd merkt op dat AudioValley naar de beurs trekt zonder nieuwe aandelen en dus zonder vers geld op te halen. Al zou het dat wel kunnen gebruiken. Zo heeft het bedrijf 5,5 miljoen euro nodig om haar schuldverplichtingen (onder meer bij vroegere hoofdaandeelhouder Vivendi) na te komen. Het bedrijf zag zijn omzet vorig jaar wel met 22,9 procent stijgen tot 24,6 miljoen euro.