Een update van de code moet de iconische mediaspeler nu ook compatibel maken met Windows 11.

Winamp kent u, als u een zekere leeftijd hebt toch, als een van de populairste mediaspelers van voor de streamingtijd. De app speelde mp3's en andere (vaak geripte) muziekbestanden, en bevatte een hele resem skins en visualisaties om dat allemaal wat leuker te maken. Met de nieuwe versie die nu is uitgekomen, Winamp 5.9, willen de ontwikkelaars na vier jaar de basis leggen voor een mediaspeler die aan de huidige tijd is aangepast.

In de eerste plaats betekent dat vooral dat de onderliggende code is gemigreerd naar Visual Studio 2019 en dat de speler nu Windows 7 nodig heeft om te draaien (in plaats van de Windows XP van de oudere versies). Dat maakt de app ook compatibel met nieuwere besturingssystemen zoals Windows 11.

Oudje

Sinds de opkomst van Spotify en consoorten is het wat stil rond de speler. Versie 5.666 werd uitgebracht in 2013 en daarna werd er een tijdlang niet aan de ontwikkeling gewerkt. In oktober 2018 brachten de ontwikkelaars echter versie 5.8 uit nadat dat eerst online werd gelekt. Nu, vier jaar later, is er dus een nieuwe basis waarop de ontwikkelaars hopen extra functies te bouwen, zoals ondersteuning voor streamingplatformen.

