Winamp krijgt voor het eerst in jaren een officiële update

Winamp krijgt deze week een officiële update, en volgend jaar wordt een mobiele versie van de speler uitgerold die als audioplatform voor een hele reeks bronnen moet dienen. Dat zegt Radionomy, het Belgische bedrijf dat Winamp in handen heeft.

Die Winamp is vooral bekend als de muziekspeler met de 'skins' en de llama die begin jaren 2000 al je geripte mp3'tjes afspeelde. De software kwam echter in handen van AOL, slaagde er niet in te vernieuwen om desnel opkomende iTunes en streamingdiensten bij te benen, en kwijnde weg.

Het kreeg zijn laatste officiële update in 2013 en wordt sindsdien vooral in stand gehouden door een gemeenschap van toegewijde fans, die de software compatibel houden met nieuwe besturingssystemen. Winamp zou nog altijd zo'n honderd miljoen gebruikers per maand hebben.

Mobile first

In 2014 werd Winamp door het Belgische Radionomy overgekocht. Dat bedrijf beloofde toen al een ambitieuze heropstanding. Nu, vier jaar later, is de eerste update er. In 2019 moet Winamp 6 eraan komen.

"Er komt een volledig nieuwe versie volgend jaar, met de geschiedenis van Winamp, maar met een meer complete luisterervaring", zegt Alexandre Saboundijan, CEO van Radionomy, aan techsite Techcrunch. Hij belooft naast de klassieke mp3's ook ondersteuning voor muziek in de cloud, podcasts, streaming en meer in een mobiele app. Die app, Winamp 6 moet een enkele muziekspeler worden voor alle audio die een gebruiker wilt afspelen, op iOS of op Android.

Maar dat belooft het bedrijf al een viertal jaar. Om het vertrouwen wat terug te krijgen, komt het daarom eerst uit met een officiële update voor de desktop-app. Die brengt de versie van 5.666 naar 5.8. De update wordt deze week uitgerold, maar werd een maand geleden al op het web gelekt. Hij bevat onder meer bug fixes en ondersteuning voor Windows 10.