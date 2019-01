Windows 10 gaat zeven gigabyte vrijhouden voor updates

De beslissing moet een oplossing vormen voor een bug, waarbij gebruikers de melding krijgen dat Windows Update faalt omdat ze niet genoeg ruimte op hun harde schijf hebben. Vooral bij de grotere updates, zoals die in oktober vorig jaar, blijkt dat voor te vallen. De Update-software lijkt immers zelf niet te checken hoeveel schijfruimte er beschikbaar is voordat ze de update downloadt.

Voorlopig vraagt de update nog aan gebruikers om manueel plaats te maken door overbodige bestanden weg te halen. Vanaf de versie 1903 zal Windows 10 echter 'reserved storage' (of gereserveerde opslag) introduceren. Daarbij wordt zo'n 7 GB (of meer) voorbehouden, zodat updates voor het besturingssysteem vlot kunnen worden geïnstalleerd.

Gebruikers zullen die ruimte dus niet kunnen aanspreken om foto's of documenten te plaatsen, maar Microsoft zal ze wel inzetten voor tijdelijke bestanden, die toch zouden verwijderd worden als er geen plaats meer is. Deze tijdelijke bestanden komen automatisch in de gereserveerde opslag en ze worden ook als eerste verwijderd wanneer een Windows-update plaats nodig heeft.

Volgens Microsoft zal dit de meeste pc's toelaten om zonder problemen updates te installeren. Komt het toch nog voor, dan zijn we terug naar af, en moeten gebruikers manueel plaats vrijmaken.

De nieuwe functie zal automatisch staan op toestellen die verkocht worden met Windows 10 versie 1903, en op nieuwe installaties van die versie van het besturingssysteem. Gebruikers kunnen de gereserveerde opslagruimte niet uitzetten, maar ze kunnen wel de grootte ervan een beetje aanpassen. Volgens Microsoft zal de gereserveerde opslag beginnen bij 7 GB, maar het bedrijf zegt er meteen bij dat dat in de toekomst nog kan oplopen.

Het opslagprobleem is vooral acuut voor de goedkopere tablets en laptops, die vaak draaien op een enkele, kleine SSD.