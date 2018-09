Windows 10 gebruikt de cloud om schijfruimte te sparen

In de volgende update voor Windows 10, in oktober, zal Windows de manier veranderen waarop het omgaat met schijfruimte en tijdelijke bestanden. Bedoeling is om schijfruimte vrij te maken door de OneDrive cloudopslag te gebruiken. Windows 10 heeft die OneDrive al geïntegreerd in de bestandsstructuur van het besturingssysteem. De map duikt in het OS op als een volledige directory met alle bestanden die in de cloud staan en gebruikers kunnen die snel opvragen.

Op dit moment gebruikt Windows 10 placeholders om de OneDrive map op de computer te vullen met alle bestanden in de cloud. Wanneer een gebruiker op zo'n placeholder klikt, wordt het bestand gedownload zodat het snel kan worden geopend. Gebruikers kunnen ook zelf aangeven welk van die bestanden altijd offline moeten blijven (en dus nooit vervangen worden door een placeholder), of ze kunnen lokale kopieën verwijderen zodat alleen de placeholder overblijft.

In de nieuwe update wordt een en ander nu geautomatiseerd. Windows zal automatisch lokale kopieën van OneDrive-bestanden verwijderen (tenzij ze offline moeten blijven) en vervangen door een placeholder om schijfruimte te sparen. Bestanden die al een tijdje niet meer gebruikt zijn, zullen zo alleen nog in de cloud staan. De functie, genaamd Storage Sense, verwijdert die bestanden totdat er terug genoeg schijfruimte is. Daarnaast zal ze oude bestanden uit de downloadmap kunnen halen, en tijdelijke bestanden kunnen verwijderen. Storage Sense neemt zo enkele van de taken over die vroeger door de Disk Cleanup tool werden geregeld. Die functie wordt grotendeels vervangen.