Uit een preview versie van Windows 10 blijkt dat het besturingssysteem vernieuwde instellingen voor batterijverbruik krijgt en meer details geeft.

De batterij-instelling op Windows 10 is niet het meest sexy onderdeel van het besturingssysteem, maar ze wordt wel een pak nuttiger. Een Twittergebruiker onder de naam Albacore ontdekte in de Windows 10 Insider build 21313 dat de instellingen er anders uitzagen.

Vandaag krijg je als gebruiker vooral het percentage van je batterij te zien, en een paar instellingen die aan te passen zijn naargelang je op batterij of op netstroom werkt. De screenshots van Albacore tonen onder meer een nieuwe grafiek die toont hoe de batterij doorheen de dag werd verbruikt, en kan je ook een overzicht krijgen van het batterijverbruik over de afgelopen zeven dagen.

Extra handig daarbij is dat er ook een overzicht lijkt te zijn per app en hoeveel energie ze verbruiken. Handig om op te sporen welke toepassingen aan je batterij vreten.

Wanneer de nieuwe functie er komt staat nog niet formeel vast. Maar eerdere gelijkaardige meldingen van zo'n functie spraken van de tweede helft van 2021 voor een brede uitrol naar alle gebruikers toe.

