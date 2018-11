Windows 10 geeft HP en Dell duwtje in de rug

Dell's meest recente kwartaalresultaten (het derde kwartaal voor fiscaal jaar 2019 dat op 2 november afliep) geven het bedrijf een omzet van 22,48 miljard dollar, 15 procent meer ten opzichte van een jaar geleden.

Bij de Client Solutions Group, waaronder pc's, tablets en randapparatuur zitten, steeg de omzet met 11 procent. Dell wijst voor dat succes naar bedrijven die werk maken van een upgrade naar Windows 10 en daarbij ook hun hardware vernieuwen.

Al kan die toegenomen omzet niet worden omgezet in winst. Het netto verlies van Dell liep het afgelopen kwartaal op tot 876 miljoen dollar.

HP Inc.

Bij concurrent HP, dat eind oktober haar vierde kwartaal afsloot, groeit de omzet op jaarbasis met 10,3 procent naar 15,37 miljard dollar. De nettowinst stijgt daarbij naar 1,45 miljard dollar dit kwartaal. Een jaar geleden lag die nog op 660 miljard dollar.

De Personal Systems business (die goed is voor zestig procent van de omzet en waaronder ook pc's vallen) groeit met 11 procent naar 10,06 miljard dollar. De printerafdeling groeit met 9,1 procent tot 5,30 miljard dollar.

Al moeten we nuanceren dat de resultaten van HP Inc en Dell Technologies niet één op één te vergelijken zijn. De twee zijn respectievelijk nummer twee en drie op de pc-markt, maar Dell levert vandaag ook een hoop zakelijke diensten (via de overname van EMC), waar HP dat soort diensten net heeft afgesplitst naar HPE.

Van Windows 7 naar Windows 10

HP Inc noemt de upgrade naar Windows 10 niet expliciet als reden voor dat succes, maar zowel Gartner als IDC gaven deze zomer al aan dat de pc-markt voor het eerst sinds 2012 weer een lichte groei kent. De oorzaak ligt daarvoor aan Windows 10, of beter gezegd het feit dat de ondersteuning voor Windows 7 tegen 2020 afloopt en bedrijven voor die tijd moeten migreren naar het nieuwe besturingssysteem, wat vaak gepaard gaat met nieuwe hardware.