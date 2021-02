Microsoft stuurt een buitengewone update uit om een probleem in Windows 10 op te lossen. In sommige gevallen kan het systeem crashen door met een WPA3-netwerk te verbinden.

Update KB5001028 pakt een bug aan die recent in Windows 10 (vanaf versie 1909) is geslopen. Die zorgt er voor dat het besturingssysteem een blauw crashscherm (BSOD) krijgt wanneer er verbinding wordt gemaakt met een WPA3 wifi-netwerk. Het gaat om foutmelding 0x7E in nwifi.sys.

Het probleem komt dus niet overal voor, maar moet wel worden aangepakt. Microsoft waarschuwt dat het vaker kan voorvallen nadat je je eerst hebt ontkoppeld van een netwerk, of wanneer je toestel uit slaapstand of sluimerstand komt. Het probleem komt niet voor bij WPA2, dat de meeste wifi-netwerken vandaag nog gebruiken. WPA3 is weliswaar veiliger, maar is nog relatief jong en wordt dus nog niet op alle toestellen ondersteund.

Volgens Microsoft is de bug opgedoken na twee recente updates, KB4598298 (sinds 21 januari) en KB4601315 (sinds 9 februari, afgelopen patch tuesday. Je kan je computer automatisch updaten, of de update zelf voor je systeem downloaden bij Microsoft. Wie last heeft van het probleem en liever niet meteen de update uitvoert, wordt onder meer aangeraden om een fysieke ethernetverbinding te gebruiken of om een WPA2-netwerk te kiezen.

Update KB5001028 pakt een bug aan die recent in Windows 10 (vanaf versie 1909) is geslopen. Die zorgt er voor dat het besturingssysteem een blauw crashscherm (BSOD) krijgt wanneer er verbinding wordt gemaakt met een WPA3 wifi-netwerk. Het gaat om foutmelding 0x7E in nwifi.sys.Het probleem komt dus niet overal voor, maar moet wel worden aangepakt. Microsoft waarschuwt dat het vaker kan voorvallen nadat je je eerst hebt ontkoppeld van een netwerk, of wanneer je toestel uit slaapstand of sluimerstand komt. Het probleem komt niet voor bij WPA2, dat de meeste wifi-netwerken vandaag nog gebruiken. WPA3 is weliswaar veiliger, maar is nog relatief jong en wordt dus nog niet op alle toestellen ondersteund.Volgens Microsoft is de bug opgedoken na twee recente updates, KB4598298 (sinds 21 januari) en KB4601315 (sinds 9 februari, afgelopen patch tuesday. Je kan je computer automatisch updaten, of de update zelf voor je systeem downloaden bij Microsoft. Wie last heeft van het probleem en liever niet meteen de update uitvoert, wordt onder meer aangeraden om een fysieke ethernetverbinding te gebruiken of om een WPA2-netwerk te kiezen.