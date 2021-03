Een update voor Windows 10 lijkt er voor zorgen dat het besturingssysteem de mist ingaat bij gebruik van een netwerkprinter.

Het gaat om updates KB5000802 en KB5000808 die deze week als onderdeel van Patch Tuesday van maart zijn uitgestuurd. Onder meer op Reddit klagen gebruikers dat ze een blauw crashscherm (BSOD) krijgen wanneer ze proberen te printen naar een netwerkprinter.

Concreet gaat het om een fout in win32kfull.sys, met code APC_INDEX_MISMATCH. Het zou onder meer bij toestellen van Ricoh, Kyocera en Dymo voorkomen.

Voorlopig is er nog geen oplossing, maar wie problemen ondervindt kan de bewuste updates wel tijdelijk weer verwijderen. Bleepingcomputer merkt op dat KB5000802 kort niet meer werd aangeboden, maar intussen is de update wel weer beschikbaar en zou die volgens Microsoft niet zijn aangepast. Het probleem is dus nog steeds aanwezig.

Een verdere verklaring, bevestiging of oplossing van Microsoft voor de crashes is er voorlopig nog niet. Maar enige voorzichtigheid voor wie netwerkprinters gebruikt is dus aan te raden, hetzij door nog even te wachten met de patches, of door ze terug te verwijderen als je crashes zou ervaren.

