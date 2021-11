Microsoft stopt met de halfjaarlijkse grote updates voor Windows 10. De komende jaren zal dat telkens jaarlijks zijn, net zoals Windows 11.

Sinds 2017 komt Microsoft met grote updates telkens in de eerste en tweede helft van het jaar. Vanaf de November 2021 Update, die nu uit is, verandert dat. De eerstvolgende grote update is dus pas voor het najaar van 2022 en dat ritme zal zo blijven tot oktober 2025, wanneer de ondersteuning voor Windows 10 afloopt.

Microsoft zegt dat het nieuwe ritme voor meer eenvoud moet zorgen voor gebruikers. De voortaan jaarlijkse updates staan voor alle duidelijkheid los van beveiligingsupdates. Die blijven onveranderd en komen elke tweede dinsdag van de maand (Patch Tuesday). De grote updatepakketen zijn er vooral om nieuwe functies toe te voegen aan het besturingssysteem.

Wie die grote updates niet meteen wil installeren hoeft dat niet te doen. De Home en Pro versies van Windows 10 krijgen telkens 18 maanden ondersteuning. Voor Enterprise en Education is dat 30 maanden. Dat wil zeggen dat je respectievelijk 1,5 jaar en 2,5 jaar hebt om een upgrade te installeren.

