Hoewel de opvolger, Windows 11, al is aangekondigd, krijgt de huidige versie van Windows nog een uitgebreide update die nieuwe functies moet toevoegen en de dienstverlening verlengt.

De update krijgt de naam 21H2, dezelfde naam als de preview van Windows 11, wat het een beetje verwarrend maakt. Maar het goede nieuws voor gebruikers die nog lang niet komen aan de hardware-vereisten van die Windows 11, is dat de dienstverlening van nummer 10 hiermee ook wat uitgebreid wordt.

De update bevat aanpassingen aan een aantal zakelijke functies rond onder meer security en login-procedures, schrijft Microsoft in een blog. Met de update belooft Microsoft ook een verlenging van de dienstverlening. Voor de Home- en Pro-edities is dat achttien maanden, voor Enterprise- en Education-edities dertig maanden. Voor bedrijven die Windows op meer industriële toestellen zetten, is het goed om weten dat 21H2 ook de versie is waarop Windows 10 zijn zogeheten Long-Term Servicing Channel baseert. Met dat dienstverleningsabonnement zou het mogelijk moeten zijn om toestellen met deze Windows 10 nog vijf jaar van de nodige updates te voorzien.

