Windows 10 nu meer gebruikt dan Windows 7

Dat moet blijken uit een rapport van Net Applications. 39,22 procent van de wereldwijde computers draait nu op Windows 10, iets meer dan de 36,90 procent die vasthouden aan Windows 7.

Voor Microsoft is het een opsteker, omdat het betekent dat een van zijn nieuwe, tablet- en mobielvriendelijke besturingssystemen eindelijk de klassieke Windows 7 overklast. Windows 7 bestaat tien jaar, en brede ondersteuning voor het systeem werd al in 2015 geschrapt, maar tot voor kort bleef het wel het populairste besturingssysteem.

Dat heeft veel te maken met de onpopulariteit van opvolgers Windows 8 en 8.1, die samen goed zijn voor 5,33 procent van de markt aan het einde van december 2018. Dat is net iets meer dan Windows XP, het kranige systeem dat nog op 4,54 procent van de wereldwijde computers draait. Windows Vista staat overigens niet meer in de lijst, omdat het ergens in 2017 onder de procent dook.

Voor de volledigheid: Mac OS heeft nu 10,65 procent van de markt, terwijl de Linux-distributies op 2,78 procent van de desktops en laptops draaien. De servermarkt wordt in deze cijfers niet meegerekend. Net Applications gebruikt voor zijn cijfers data van 160 miljoen unieke bezoekers aan websites die het monitort.