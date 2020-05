Onder de naam Project Reunion zet Microsoft het ontwikkelen van toepassingen via Windows API en het Universal Windows Platform op één spoor.

Het doel van Microsoft is om de ontwikkeling voor Windows 10 toestellen te vereenvoudigen. Tot op heden gebeurde die ontwikkeling ofwel via de Windows API (Win32), of via de Universal Windows Platform (UWP) API. Die worden nu samengevoegd en losgekoppeld van het onderliggende besturingssysteem.

Volgens Microsoft wordt het zo makkelijker om bestaande apps te updaten en moderniseren, ongeacht of ze in C++, .NET of React Native worden geschreven. Er komt ook een gezamelijk achterwaards compatibel platform voor bestaande code.

Microsoft geeft zelf meer uitleg over Project Reunion in deze blog. Daar kondigt het ook een uitbreiding aan van WebView2 met een .NET preview en andere nieuwigheden aan rond het bouwen van connected apps.

