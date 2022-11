Het lijkt erop dat Microsoft experimenteert met reclame in de menu's van Windows 11. In het menu om de pc af te sluiten promoot het bedrijf zijn eigen diensten.

Twitteraar Albacore toont een screenshot waarbij je als gebruiker bij het menu om je pc uit te zetten een kleine regel tekst ziet met 'back up your files', 'Sign up for Microsoft Account' of 'Complete your profile', het is reclame voor OneDrive, of om een account bij Microsoft aan te maken of verder in te vullen.

Turns out OneDrive isn't the only thing that can be advertised here, prompts for creating a Microsoft Account can appear as well 😔 pic.twitter.com/ZXjdv44Byn — Albacore (@thebookisclosed) November 7, 2022

Voor zover bekend gaat het om een test die lang niet bij alle gebruikers opduikt. Maar het is niet de eerste keer dat Microsoft in haar software ongevraagd reclame stopt. De gratis versie van Office Web Apps bevatte eerder al reclame, net zoals de Edge browser.

Turns out OneDrive isn't the only thing that can be advertised here, prompts for creating a Microsoft Account can appear as well 😔 pic.twitter.com/ZXjdv44Byn — Albacore (@thebookisclosed) November 7, 2022

Net zoals bij Meta of Google verdient ook Microsoft geld met digitale advertenties, al lijkt het vooral om de promotie van de eigen diensten te gaan. Formele plannen om Windows 11 vol reclame te stoppen zijn er momenteel niet.

Een Senior Program Manager van Windows Insider reageert op de tweet van Albacore door te zeggen dat het 'variaties' uitprobeert in Windows Insider, verwijzend naar een kleine melding in de documentatie om gebruikers te melden dat ze bepaalde acties moeten nemen. Maar in de logica van Microsoft valt het promoten van commerciële diensten daar dus ook onder.

Gebruikers naar een bepaalde richting duwen

Microsoft probeert zijn positie met Windows wel vaker te gebruiken om gebruikers te 'nudgen', een bepaalde richting uitsturen. Wie vandaag Windows 10 gebruikt, krijgt sinds deze zomer meermaals per maand bij het opstarten een waarschuwing dat de pc nog niet helemaal voltooid is. Dat is een zeer misleidende poging om mensen naar Windows 11 te laten overstappen. Pas als je meermaals op 'uitstellen' of 'later' klikt ga je naar je vertrouwde besturingssysteem.

Twitteraar Albacore toont een screenshot waarbij je als gebruiker bij het menu om je pc uit te zetten een kleine regel tekst ziet met 'back up your files', 'Sign up for Microsoft Account' of 'Complete your profile', het is reclame voor OneDrive, of om een account bij Microsoft aan te maken of verder in te vullen.Voor zover bekend gaat het om een test die lang niet bij alle gebruikers opduikt. Maar het is niet de eerste keer dat Microsoft in haar software ongevraagd reclame stopt. De gratis versie van Office Web Apps bevatte eerder al reclame, net zoals de Edge browser.Net zoals bij Meta of Google verdient ook Microsoft geld met digitale advertenties, al lijkt het vooral om de promotie van de eigen diensten te gaan. Formele plannen om Windows 11 vol reclame te stoppen zijn er momenteel niet.Een Senior Program Manager van Windows Insider reageert op de tweet van Albacore door te zeggen dat het 'variaties' uitprobeert in Windows Insider, verwijzend naar een kleine melding in de documentatie om gebruikers te melden dat ze bepaalde acties moeten nemen. Maar in de logica van Microsoft valt het promoten van commerciële diensten daar dus ook onder.Microsoft probeert zijn positie met Windows wel vaker te gebruiken om gebruikers te 'nudgen', een bepaalde richting uitsturen. Wie vandaag Windows 10 gebruikt, krijgt sinds deze zomer meermaals per maand bij het opstarten een waarschuwing dat de pc nog niet helemaal voltooid is. Dat is een zeer misleidende poging om mensen naar Windows 11 te laten overstappen. Pas als je meermaals op 'uitstellen' of 'later' klikt ga je naar je vertrouwde besturingssysteem.