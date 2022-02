Microsoft test in de nieuwste previewversie van Windows 11 een discretere taakbalk uit die minder ruimte inneemt, maar toch bruikbaar blijft voor aanraakschermen.

In de Windows 11 Insider Preview Build 22563 krijgen tablets of pc's in tabletmodus een taakbalk die kleiner wordt. Enkel basisinfo zoals het tijdstip of de batterijstatus wordt getoond. App-iconen, de zoekfunctie, widgets en zelfs de startknop is verborgen. Dat geeft je meer plaats voor de apps die je wil gebruiken.

Zodra je omhoog veegt op het scherm krijg je wel de volledige taakbalk te zien, waarbij knoppen ook groter zijn zodat ze vlotter te gebruiken zijn op een aanraakscherm. De nieuwe functie is wel niet voor elk toestel. Momenteel gaat het om toestellen met een ARM64 architectuur.

null © Microsoft

Verder in de nieuwe previewversie zitten nieuwe emoji's, maar ook een nieuwe group policy voor update-meldingen. De volledige lijst met nieuwigheden kan je op de Windows blog van Microsoft nalezen.

