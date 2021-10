Op 5 oktober brengt Microsoft Windows 11 uit. Maar tenzij je binnenkort een nieuwe pc aanschaft, zal die nog niet meteen te downloaden zijn.

Microsoft hield de komst ervan lang geheim, maar een dikke drie maand geleden volgde de formele aankondiging dat er 'tegen eind dit jaar' een nieuwe versie van Windows aankomt.

De exacte datum volgde pas tegen het einde van de zomer: dinsdag 5 oktober 2021. Maar dat wil niet zeggen dat Windows 11 deze week overal beschikbaar is. De meeste bestaande toestellen zullen nog enkele maanden moeten wachten.

5 oktober is vooral de startdatum om voor het eerst een Windows 11 pc te kunnen kopen. Al zal het op veel plekken vooral gaan om toestellen die in de nabije toekomst een update naar het nieuwe systeem krijgen.

Update in golven

Voor bestaande pc-gebruikers komt de uitrol in golven. Microsoft geeft zelf aan dat wie vandaag al een toestel op Windows 10 heeft, waarschijnlijk pas begin 2022 de update krijgt aangeboden. Misschien komen er nog methodes (achterpoortjes) om die update vroeger te krijgen, maar de meeste gebruikers worden in golven overgezet naar Windows 11. Tenminste als je daar zelf voor kiest, want updaten is niet verplicht.

Een formele reden voor die aanpak is er niet. Maar updates uit het verleden hebben al geleerd dat het verstandig is om niet alle gebruikers tegelijk te bedienen. Stel dat er op bepaalde toestellen toch iets fout zou lopen, dan zal Microsoft dat geleidelijk aan ontdekken en kunnen aanpakken. Ook naar serverbelasting is het nuttiger om gebruikers in groepen te bedienen in plaats van in één zeer hoge piek. Bovendien is upgraden niet hoogdringend, wat met beveiligingsupdates wel het geval is.

Niet voor iedereen

Tot slot bestaat de kans dat Windows 11 niet op elke pc werkt. Het nieuwe besturingssysteem vereist onder meer 4 gigabyte RAM en een CPU met twee kernen op 64 bit, maar vooral de noodzaak aan TPM 2.0 (een specifieke beveiligingschip) zal het velen lastig maken om zomaar te upgraden. In sommige gevallen kan je die chip ook apart kopen, maar voor veel pc's betekent dit dat ze simpelweg nooit naar Windows 11 zullen kunnen upgraden.

Al is ook dat geen ramp. Microsoft geeft zelf aan dat Windows 10 nog tot 14 oktober 2025 ondersteuning en beveiligingsupdates krijgt. Ook op het huidige besturinssysteem zit dus nog enige rek.

