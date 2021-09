Ondanks een aanvankelijk soepele houding is het voortaan niet zomaar mogelijk om Windows 11 zonder TPM op een virtuele machine te laten draaien. Vooral Oracle VirtualBox lijkt daar het slachtoffer van te worden.

Windows 11 wordt volgende maand gelanceerd, maar wie wil kan al een tijdje experimenteren met het besturingssysteem. Velen doen dat in een gevirtualiseerde omgeving. Tegelijk eist Microsoft voor Windows 11 dat een toestel een TPM 2.0 chip heeft, een specifiek stukje hardware die de veiligheid van een systeem verhoogt.

Maar voor virtuele machines was dat aanvankelijk omzeilbaar of werd het niet gecontroleerd. Microsoft erkende dat VM's vooral worden gebruikt als testomgeving en was daar soepel in. Nu verandert die houding, wie geen TPM 2.0 heeft, zal de nieuwste builds van Windows 11 niet kunnen installeren of er niet naar kunnen upgraden.

VirtualBox

Dat is vooral nadelig voor wie de virtualisatietool van VMware of van Oracle (VirtualBox) gebruikt en geen fysieke TPM-chip heeft. In Hyper-V kan het wel door je virtuele machine te configureren als Generation 2 VM.

Niet alle virtualisators worden getroffen. VMware Workstation, Hyper-V, Parallels en QUEMU laten wel toe om TPM van de fysieke machine door te geven naar de virtuele machine. Of ze voorzien, zoals bij Parallels Desktop het geval is, een virtuele TPM.

Op Parallels Dekstop is het voorlopig nog wel mogelijk om Windows 11 virtueel te draaien, in dit geval op een Mac. © MVDV

Compatibiliteitstool

In de marge heeft Microsoft intussen ook de compatibiliteitstool voor Windows 11 weer beschikbaar gemaakt onderdaan de website van Windows 11. De PC Health Check moet aangeven of je pc over de juiste hardware beschikt voor Windows 11.

De tool werd in juni, enkele dagen na het verschijnen, weer offline gehaald omdat ze bij zeer veel gebruikers aangaf dat hun pc niet volstond. Zelfs relatief nieuwe toestellen kregen soms een foutmelding en dat was niet altijd terecht. De tool gaf ook weinig feedback. Wie bijvoorbeeld een zeer performant systeem heeft, maar geen TPM 2.0 chip, kreeg weinig duiding dat daar het probleem lag. Nu zou de tool moeten verbeterd zijn.

