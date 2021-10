In sommige omstandigheden kunnen apps en games op Windows 11 tien tot vijftien procent trager draaien met een CPU van AMD. Beide bedrijven komen deze maand nog met een oplossing.

Het gaat om twee incidenten die de prestaties op het nieuwe besturingssyteem kunnen beïnvloeden. Bij het eerste gaat het om de latency in de L3 cache die drie keer hoger zou liggen ten opzichte van Windows 10. Dat heeft gevolgen voor de memory subsystem access time waarbij sommige applicaties drie tot vijf procent slechter presteren. Voor 'games vaak gebruikt in eSports' kan dat tien tot vijftien procent zijn. Al zegt AMD niet om welke spellen het gaat.

Het tweede probleem zit bij UEFI CCPC2, waarbij threads niet op de snelste core van een CPU worden uitgevoerd. Ook dat zorgt voor tragere prestaties, wat vooral merkbaar is op cpu's met 8 cores of meer en een TDP (stroomverbruik) van 64W.

Beide problemen krijgen via Windows update en via AMD een update die deze maand nog verschijnt.

Oude taakbalk

Windows 11 is sinds deze week beschikbaar, maar zo'n release gaat doorgaans ook gepaard met het blootleggen van foutjes omdat een hoop gebruikers voor het eerst aan de slag gaan met het systeem. Zo zeggen sommige gebruikers op Reddit dat ze bij de installatie nog de oude Windows 10 taakbalk hebben in de nieuwe interface. Mogelijk wordt ook dat binnenkort aangepakt.

