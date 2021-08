Volgens Microsoft verschijnt Windows 11 eind dit jaar. Een document van Intel verklapt dat dat al in oktober kan zijn.

Bij de aankondiging van Windows 11 begin deze zomer klonk het bij Microsoft dat het nieuwe besturingssysteem 'eind dit jaar' op de markt komt. Intussen is er ook een eerste Windows 11 Insider Preview Build in het Beta Channel uitgebracht.

Maar de finale versie van 'eind dit jaar' zou al in oktober of november kunnen verschijnen. Releasenota's van een grafische driver van Intel verklappen dat ze Windows 11 ondersteunen en dat het systeem vanaf de 'October 2021 Update (21H2)' beschikbaar is. Het document zelf is intussen wel aangepast en bevat de verwijzing niet meer.

Tegelijk wijst de website Windowslatest.com op een document van Microsoft zelf waarbij hardwarefabrikanten worden opgeroepen om hun stuurprogramma's tegen de derde week van september in te dienen als ze bij de start van Windows 11 klaar willen zijn. Ook dat wijst er op dat de nieuwe Windows eind oktober of begin november al zou verschijnen.

De datum blijft weliswaar indicatief. Microsoft heeft in het verleden al vaker een update die verwijst naar een specifieke maand pas later uitgebracht om technische redenen. Maar het geeft wel aan dat het de ambitie is om Windows 11 iets vroeger klaar te hebben dan de oorspronkelijke timing.

Onlogisch is die timing niet, want dat biedt ook kansen voor pc-fabrikanten. Als Microsoft Windows 11 tegen die tijd klaar heeft, dan geeft dat ook die spelers wat marge om hun toestellen uit te rusten met Windows 11 tegen de eindejaarsperiode.

