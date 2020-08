Op 24 augustus is het een kwarteeuw geleden dat Microsoft Windows 95 lanceerde. De komst van het besturingssysteem leerde ons de startknop kennen, en de danspasjes van Bill Gates.

Windows 95 was de opvolger van Windows 3.1, dat in 1992 verscheen, en was visueel een heel ander systeem dan haar voorganger. Voor het eerst leerden we de startknop kennen, om een menu te openen voor applicaties en instellingen, maar ook de taakbalk, de prullenbak en Windows Explorer (vandaag Verkenner) deden hun intrede.

Op de meer technische kant kon Windows 95 langere bestandsnamen aan en was er van bij de start ondersteuning voor 32 bit. Het systeem probeerde ook hardware meer automatisch te herkennen, al stond dat toen nog in zijn kinderschoenen.

© AG

Het systeem, dat voornamelijk op cd-rom werd geleverd, kon draaien op een 386 processor met 4 megabyte RAM (al was een iets performanter systeem aan te raden) en vroeg zo'n 50-55 megabyte opslag. Dat is het equivalent van een stevige smartphoneapp vandaag.

Met die nieuwigheden kwam ook een hele promocampagne op gang. Zo schakelde Microsoft onder meer Friends-acteurs Jennifer Aniston en Matthew Perry in voor een video guide die de voornaamste nieuwigheden in Windows 95 uitlegde. Zoals hoe je een fax verstuurt. Voor de jongere lezers: een fax is een apparaat waarmee documenten werden ingescand en via de telefoonlijn doorgestuurd naar een andere ontvanger.

Het besturingssysteem werd bijzonder populair, deels door de toenmalige opkomst van de pc in bedrijven en bij consumenten. In 1998 werd het opgevolgd door Windows 98, dat visueel grotendeels identiek bleef, maar wel een sterk verbeterde versie van Windows 95 was. Zo was Windows 98 veel meer gefocust op internettoegang. De algemene ondersteuning voor het OS liep af op 31 december 2000.

In de jaren 90 werd software nog gewoon in een kartonnen doos verkocht, vaak vergezeld van een halve kilo handleidingen. © Getty Images

Maar een van de meest memorabele momenten van Windows 95 is misschien wel de lancering zelf. Daar zien we onder andere Bill Gates (oprichter en toenmalig CEO) en Steve Ballmer (toen de nummer twee en later opvolger van Gates) op een bijzonder enthousiaste maar knullige manier juichen en dansen op de tonen van 'Start me up' van de Rolling Stones, een verwijzing naar de startknop in Windows 95.

In deze video legt Bill Gates op de lancering Windows 95 uit aan talkshowhost Jay Leno.

