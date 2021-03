De volgende Windows Server krijgt onder meer extra aandacht voor security, hybride capaciteiten in combinatie met Azure en beter beheer.

Microsoft kondigt Windows Server 2022 als preview aan op de virtuele Microsoft Ignite conferentie, waar het bedrijf onder meer aankondigingen rond Azure, Microsoft 365, MS Dynamics en Power Platform aankondigt.

In januari lekte al uit dat de Volgende Windows Server niet '2021' maar '2022' zal zijn. Nu bevestigt Microsoft dat met een previewversie. Hoewel het bedrijf het niet expliciet zegt in haar communicatie, was er begin dit jaar al sprake dat dit een LTSC (long term servicing channel) zou zijn. Dat betekent dat er vijf jaar ondersteuning plus vijf jaar uitgebreide ondersteuning voor komt.

Dat is vooral belangrijk voor omgevingen waar stabiliteit en compatibiliteit cruciaal zijn. Zo moeten apps niet om de paar jaar worden aangepast aan nieuwe versies en blijven de functionaliteiten grotendeels onveranderd.

Beveiliging

Microsoft belooft onder meer een betere multilayer security, een flexibel applicatieplatform en 'hybride capaciteiten'. Naar beveiliging toe komen er snellere HTTPS-verbindingen die voortaan SMB AES 256 encryptie krijgen. Ook worden onder meer serverbeheer en Windows Containers verbeterd.

Cloud

Verder In de aankondigingen op Ignite kondigt Microsoft ook een nieuwe datacenterrregio aan voor het noorden van China. Voor Windows Virtual Desktop komen er onder meer betere tools voor het uitrollen van besturingssystemen en betere beveiliging.

Naar specifieke 'industry clouds' komt het bedrijf met drie nieuwe niches: financial services, manufacturing en nonprofit. Daarmee komt het aantal sectorspecifieke cloudoplossingen op vijf, nadat het in oktober vorig jaar een industry cloud voor healthcare aankondigde en in januari een Microsoft cloud voor retail volgde.

Microsoft kondigt Windows Server 2022 als preview aan op de virtuele Microsoft Ignite conferentie, waar het bedrijf onder meer aankondigingen rond Azure, Microsoft 365, MS Dynamics en Power Platform aankondigt.In januari lekte al uit dat de Volgende Windows Server niet '2021' maar '2022' zal zijn. Nu bevestigt Microsoft dat met een previewversie. Hoewel het bedrijf het niet expliciet zegt in haar communicatie, was er begin dit jaar al sprake dat dit een LTSC (long term servicing channel) zou zijn. Dat betekent dat er vijf jaar ondersteuning plus vijf jaar uitgebreide ondersteuning voor komt.Dat is vooral belangrijk voor omgevingen waar stabiliteit en compatibiliteit cruciaal zijn. Zo moeten apps niet om de paar jaar worden aangepast aan nieuwe versies en blijven de functionaliteiten grotendeels onveranderd.Microsoft belooft onder meer een betere multilayer security, een flexibel applicatieplatform en 'hybride capaciteiten'. Naar beveiliging toe komen er snellere HTTPS-verbindingen die voortaan SMB AES 256 encryptie krijgen. Ook worden onder meer serverbeheer en Windows Containers verbeterd.Verder In de aankondigingen op Ignite kondigt Microsoft ook een nieuwe datacenterrregio aan voor het noorden van China. Voor Windows Virtual Desktop komen er onder meer betere tools voor het uitrollen van besturingssystemen en betere beveiliging.Naar specifieke 'industry clouds' komt het bedrijf met drie nieuwe niches: financial services, manufacturing en nonprofit. Daarmee komt het aantal sectorspecifieke cloudoplossingen op vijf, nadat het in oktober vorig jaar een industry cloud voor healthcare aankondigde en in januari een Microsoft cloud voor retail volgde.