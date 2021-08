Microsoft heeft Windows Server 2022 voor het grote publiek uitgebracht. Het systeem zal tien jaar lang ondersteund blijven en biedt onder meer de mogelijkheid om virtuele machines te patchen zonder herstarten.

Server 2022 is de opvolger van Windows Server 2019. Het besturingssysteem ziet er visueel uit als Windows 10 en komt in drie versies: Standard, Datacenter en Datacenter: Azure Edition. De release is gekoppeld aan vijf jaar gewone ondersteuning en nog eens vijf jaar verlengde ondersteuning.

het besturingssysteem heeft een aantal technische vernieuwingen, maar vervangt ook Internet Explorer door Edge op basis van Chromium. Ook is er voortaan ondersteuning voor DNS-over-HTTPS (DoH) waarbij DNS queries worden versleuteld via het HTTPS protocol. Net zoals er voortaan ondersteuning is voor AES-256-GCM en AES-256-CCM encryptie.

Kleinere containers

Windows Containers zijn voortaan veertig procent kleiner, waardoor ze volgens Microsoft dertig procent sneller opstarten en presteren. Voor AMD-procesors is er voortaan Nested Virtualization waardoor je een Hyper-V binnen een Hyper-V virtuele machine kan draaien.

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition krijgt voortaan ook 'Hotpatch', de mogelijkheid om op een gevirtualiseerde Windows Server 2022 updates uit te voeren zonder nadien te moeten herstarten.

De volledige lijst met nieuwigheden in Windows Server 2022 kan je hier nalezen. Wie het besturingssysteem wil proberen kan bij Microsoft een evaluatieversie 180 dagen lang proberen.

Server 2022 is de opvolger van Windows Server 2019. Het besturingssysteem ziet er visueel uit als Windows 10 en komt in drie versies: Standard, Datacenter en Datacenter: Azure Edition. De release is gekoppeld aan vijf jaar gewone ondersteuning en nog eens vijf jaar verlengde ondersteuning.het besturingssysteem heeft een aantal technische vernieuwingen, maar vervangt ook Internet Explorer door Edge op basis van Chromium. Ook is er voortaan ondersteuning voor DNS-over-HTTPS (DoH) waarbij DNS queries worden versleuteld via het HTTPS protocol. Net zoals er voortaan ondersteuning is voor AES-256-GCM en AES-256-CCM encryptie.Windows Containers zijn voortaan veertig procent kleiner, waardoor ze volgens Microsoft dertig procent sneller opstarten en presteren. Voor AMD-procesors is er voortaan Nested Virtualization waardoor je een Hyper-V binnen een Hyper-V virtuele machine kan draaien.Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition krijgt voortaan ook 'Hotpatch', de mogelijkheid om op een gevirtualiseerde Windows Server 2022 updates uit te voeren zonder nadien te moeten herstarten.De volledige lijst met nieuwigheden in Windows Server 2022 kan je hier nalezen. Wie het besturingssysteem wil proberen kan bij Microsoft een evaluatieversie 180 dagen lang proberen.