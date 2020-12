Een update van Windows 10 die recent werd uitgerold, bevat een kapotte versie van chkdsk. De file uitvoeren kan tot opstartproblemen leiden.

Het gaat om updates KB4586853 en KB4592438. Microsoft geeft zelf aan dat een aantal toestellen die deze update hebben geïnstalleerd, problemen ondervonden na het draaien van chkdsk /f.

De chkdsk-functionaliteit zoekt fouten in een bestandssysteem of schijf. Gebruikers rapporteerden dat hun pc niet meer opstartte na het draaien van het tooltje. Microsoft zegt dat het probleem ondertussen verholpen is. Alleen voor pc's en laptops die beheerd worden door een IT-departement, en dus niet automatisch een update krijgen, stelt Microsoft voor om de kapotte updates via een group policy ongedaan te maken.

De problemen kwamen initieel aan het licht op een Duits forum, waar een administrator voor een schoolsysteem de chkdsk tool draaide en zeven pc's niet meer opgestart kreeg. Elk van die pc's had een SATA SSD drive, dus er is een kans dat het probleem daar ligt. De chkdsk tool zelf staat niet in de lijst van files die werden aangepast in de update, wat doet vermoeden dat de fout ligt bij de bestanden of volumes die de tool oproept.

Het gaat om updates KB4586853 en KB4592438. Microsoft geeft zelf aan dat een aantal toestellen die deze update hebben geïnstalleerd, problemen ondervonden na het draaien van chkdsk /f. De chkdsk-functionaliteit zoekt fouten in een bestandssysteem of schijf. Gebruikers rapporteerden dat hun pc niet meer opstartte na het draaien van het tooltje. Microsoft zegt dat het probleem ondertussen verholpen is. Alleen voor pc's en laptops die beheerd worden door een IT-departement, en dus niet automatisch een update krijgen, stelt Microsoft voor om de kapotte updates via een group policy ongedaan te maken. De problemen kwamen initieel aan het licht op een Duits forum, waar een administrator voor een schoolsysteem de chkdsk tool draaide en zeven pc's niet meer opgestart kreeg. Elk van die pc's had een SATA SSD drive, dus er is een kans dat het probleem daar ligt. De chkdsk tool zelf staat niet in de lijst van files die werden aangepast in de update, wat doet vermoeden dat de fout ligt bij de bestanden of volumes die de tool oproept.