Vanaf 13 april gaat Microsoft zijn nieuwste versie van de Edge browser op Windows 10 computers installeren. 'Legacy Edge', een uitloper van Internet Explorer, wordt automatisch verwijderd.

Microsoft probeert al een tijdje om zijn gebruikersbasis met lichte dan wel zware dwang de moderniteit in te duwen. De zogeheten Legacy Edge is gebaseerd op Internet Explorer, de browser waarmee Microsoft twintig jaar geleden Netscape Navigator de markt uit duwde. De software was echter niet helemaal mee met zijn tijd, en is qua veiligheid en functionaliteit ondertussen voorbij gestoken door concurrenten als Firefox, Chrome en Safari.

Chrome maar niet heus

Een nieuwe versie van Edge, gebaseerd op Google openbron Chromium, werd in 2019 gelanceerd en moet een en ander goedmaken. En het is die versie die Microsoft nu via Windows update probeert door te duwen. De browser is momenteel de standaard browser in Windows 10 (voor de gebruikers die dat niet meteen veranderd hebben weliswaar). Voor degenen die bijzonder traag zijn in het bijwerken van hun software, gaat een nieuwe update van het besturingssysteem automatisch Chromium Edge installeren, terwijl Legacy Edge verwijderd wordt.

