Windowsupdate brengt ook geluidskaarten in de problemen

De update voor Windows 10 zorgde eerder al voor ernstige problemen waarbij onder meer bestanden verdwenen. Deze keer gaat het niet om Windows zelf maar om de driver voor de geluidskaart.

Onder meer op Reddit en het hulpforum van Microsoft melden gebruikers dat hun geluid niet werkt na de update. In het ene geval stelt het probleem zich enkel tijdens het gamen en gaat het om de driver voor de RealTek High Definition Audio. In het andere gaat het om een aparte geluidskaart en komt er geen geluid uit. Ook niet via het scherm of andere audiobronnen.

Het probleem lijkt oplosbaar door de drivers zelf opnieuw te installeren. Dat kan in sommige gevallen automatisch via Windows Update. Maar Microsoft wijst zelf naar de handmatige update van de Intel Smart Sound Technology Driver (versie 09.21.00.3755). Al is het niet duidelijk of voor elke geluidskaart of onboard geluidschip daarmee het probleem van de baan is.