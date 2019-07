Techreus Samsung heeft het tweede kwartaal van het jaar minder winst gemaakt in vergelijking met een jaar eerder. Oplopende handelsspanningen en de aanhoudende malaise in de sector zetten het resultaat van het Zuid-Koreaanse bedrijf onder druk.

De nettowinst viel op jaarbasis 54 procent lager uit tot 5,1 miljard won, omgerekend zo'n 3,9 miljard euro. Verder daalde de omzet van het concern met 4 procent tot 56,1 miljard won. Samsung is de grootste chips- en smartphonemaker ter wereld.

Geopolitieke spanningen zoals de handelsoorlog tussen China en de VS, maar ook de restricties die Japan oplegde aan de export van chips in displays uit Korea, schoppen de toeleveringsketen in de war en zorgen voor prijsdruk op onder meer chips die worden gebruikt in smartphones maar ook datacentra.

Samsung maakte ook niet bekend wat het de komende drie jaar aan dividend en andere beloningen zal uitkeren. Dit zou het aanvankelijk wel doen, maar het bedrijf staat naar eigen zeggen voor de nodige uitdagingen en stelde de aankondiging om die reden uit.