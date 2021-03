De Indiase IT-reus Wipro heeft een overeenkomst getekend om financiële dienstverlener Capco voor 1,45 miljard dollar over te nemen.

Capco heeft zijn hoofdzetel in Londen, maar is een van oorsprong Belgisch bedrijf dat in 1998 werd opgericht door Rob Heyvaert. Hij verliet het bedrijf in 2015.

Het bedrijf wisselde de afgelopen tien jaar enkele keren van eigenaar. In 2017 verkocht toenmalig meerderheidsaandeelhouder FIS haar belang aan investeringsfonds Clayton, Dubilier & Rice terwijl het zelf nog veertig procent in handen hield.

Vandaag telt het bedrijf meer dan vijfduizend consultants wereldwijd en wordt Capco geleid door Lance Levy. De overname is wel nog onderhevig aan toestemming van regulatoren en wordt naar verwachting afgerond tegen 30 juni.

Door de overname versterkt Wipro haar positie als end-to-end consultancybedrijf rond technologie en transformatie in de financiële sector. 'Wipro en Capco hebben complementaire businessmodellen en kernwaarden. Ik ben er zeker van dat onze nieuwe Capco collega's trots zullen zijn om Wipro hun thuis te noemen," zegt Thierry Delaporte, CEO en managing director van Wipro.

