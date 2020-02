De Amerikaanse wiskundige Katherine Johnson, die achter de schermen een belangrijke rol speelde in de Amerikaanse ruimtevaart, is op 101-jarige leeftijd overleden.

Johnson berekende de juiste momenten om te lanceren en de juiste routes naar bestemmingen in de ruimte. Zo bepaalde zij de baan van Neil Armstrong en Buzz Aldrin naar de maan in 1969. Astronauten als John Glenn wilden pas de ruimte ingaan wanneer Johnson de berekeningen van computers had gecontroleerd.

Toen de vlucht van Apollo 13 in 1970 op een ramp dreigde uit te lopen, hielp zij de bemanning om veilig terug te keren. Ze legde ook de basis voor het spaceshuttleprogramma en dacht mee over reizen naar Mars. Dat was uitzonderlijk, omdat Johnson als donkere vrouw in het diepe zuiden van de Verenigde Staten veel vooroordelen moest overwinnen.

Johnson ontving de twee hoogste Amerikaanse onderscheidingen, de Presidential Medal of Freedom (2015) en de Congressional Gold Medal (2019). De film "Hidden Figures" uit 2016 gaat over Johnson en haar collega's. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA vernoemde vorig jaar een belangrijk controlegebouw naar Johnson. (Belga)

Johnson berekende de juiste momenten om te lanceren en de juiste routes naar bestemmingen in de ruimte. Zo bepaalde zij de baan van Neil Armstrong en Buzz Aldrin naar de maan in 1969. Astronauten als John Glenn wilden pas de ruimte ingaan wanneer Johnson de berekeningen van computers had gecontroleerd.Toen de vlucht van Apollo 13 in 1970 op een ramp dreigde uit te lopen, hielp zij de bemanning om veilig terug te keren. Ze legde ook de basis voor het spaceshuttleprogramma en dacht mee over reizen naar Mars. Dat was uitzonderlijk, omdat Johnson als donkere vrouw in het diepe zuiden van de Verenigde Staten veel vooroordelen moest overwinnen.Johnson ontving de twee hoogste Amerikaanse onderscheidingen, de Presidential Medal of Freedom (2015) en de Congressional Gold Medal (2019). De film "Hidden Figures" uit 2016 gaat over Johnson en haar collega's. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA vernoemde vorig jaar een belangrijk controlegebouw naar Johnson. (Belga)