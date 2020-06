De Belgische leverancier van security- en netwerkdiensten SpotIT krijgt een nieuwe CEO. Huidig topman Steven Vynckier gaat zich op internationale groei concentreren.

SpotIT uit Merelbeke is een van de weinige Belgische security-integratoren, met een focus op netwerk en security. Het bedrijf levert voornamelijk managed services en heeft in België zo'n 125 klanten. Vanaf volgend jaar komt Jürgen Verniest als CEO aan het hoofd van de dagelijkse werking en de honderd medewerkers van het bedrijf. Oprichters Frederik Rasschaert en Steven Vynckier zetten daarmee een stap opzij.

Bedoeling van de wissel is om de dienstverlening van SpotIT verder uit te bouwen. Het bedrijf groeide op eigen middelen de afgelopen jaren met 120% en kijkt nu over de grenzen, naar internationale expansie. "Frederik en ik geloven dat we vanuit een adviserende rol SpotIT nog sterker kunnen verankeren als expert in cybersecurity- en netwerkstrategieën. Ons managementteam kan zo volledig de focus leggen op het versterken van onze managed services, onze inhouse talenten en verder inzetten op nog intensere lange termijnsamenwerking met onze klanten", aldus Steven Vynckier in een persmededeling.

Frederik Rasschaert zal als Technology & Innovation Strategist een adviserende rol opnemen, terwijl Vynckier business development manager wordt om de groei in goede banen te leiden. De dagelijkse leiding en de rol van CEO komt terecht bij Jürgen Verniest, die tot nu toe sales en marketing manager was. De wissel zal gebeuren vanaf 1 januari 2021. De drie heren starten nu een overgangstraject.

