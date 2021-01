Slechts één op vijf mensen die van telecomoperator wisselen doet dat via Easy Switch. Telecomminister De Sutter wil het proces bekender maken en de kinderziektes aanpakken.

Sinds 2017 kan je zonder veel gedoe overstappen van operator. De procedure Easy Switch zorgt er voor dat je nieuwe operator ook je oude contract opzegt en dat er geen overlap is tussen de oude en nieuwe aanbieder, waardoor je geen dubbel abonnement betaalt. Dat kon al voor vaste en mobiele telefonie, maar werd toen uitgebreid naar digitale tv en internet.

Maar drie jaar later blijkt dat maar twintig procent van de overstappen via het systeem lopen, concludeert het BIPT in een rapport. Zowel de telecomregulator als de minister van Telecommunicatie willen dat verbeteren.

'Als je dat als gebruiker allemaal zelf moet regelen, komt daar bijzonder veel administratie en onzekerheid bij kijken. Alleen zien we dat het systeem na meer dan drie jaar nog altijd heel onbekend is bij het grote publiek,' zegt De Sutter. 'Ook de operatoren moeten hier duidelijker over communiceren. Want in principe is het een 'opt out-systeem', waarbij het de regel is dat de nieuwe operator de overstap op zich neemt.'

Kinderziektes aanpakken

Easy Switch kampt ook nog met kinderziektes die moeten aangepakt worden. Zo is het voor consumenten soms lastig om hun Easy Switch ID te vinden. Maar ook tussen operatoren loopt het soms fout.

Het BIPT merkt op dat migratiegegevens eenvoudiger moeten worden doorgegeven, dat de technische activatie en administratieve onderbreking beter op elkaar moeten worden afgestemd. Soms zijn die migratiegegevens ook niet correct, de regulator pleit daarom voor een betere controle van die gegevens.

Om de problemen aan te pakken en de overstapmethode eenvoudiger te maken wil Minister Petra De Sutter de komende maanden in overleg gaan met het BIPT. Tegen de zomer komt er een plan om Easy Switch succesvoller en bekender te maken.

