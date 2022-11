Lexmark heeft Melanie Hudson benoemd tot senior vicepresident en chief commercial officer, met ingang van 1 december. Zij wordt lid van het Lexmark executive team en rapporteert aan president en CEO Allen Waugerman. Thomas Valjak volgt Hudson op als vicepresident en general manager EMEA.

In haar nieuwe rol zal Melanie Hudson verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde commerciële organisatie van Lexmark. Ze werkt al sinds 1994 bij het in printer- en cloudoplossingen gespecialiseerde bedrijf, waar ze diverse functies bekleedde. Zo was Hudson onder meer ook nog president van Lexmark Canada en vicepresident van Lexmark Global Services.

Thomas Valjak, die Hudson opvolgt, maakt momenteel deel uit van het EMEA-leiderschapsteam als vicepresident sales voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarvoor was hij VP voor channel EMEA bij Lexmark. Hij trad in 2019 bij het bedrijf in dienst en heeft meer dan twintig jaar ervaring in de printsector.

Melanie Hudson volgt op haar beurt dan weer Brock Saladin op, die na 25 jaar bij Lexmark met pensioen gaat. In zijn zes jaar als senior vicepresident en chief commercial officer leidde hij de go-to-market strategie van Lexmark. Dat leidde tot de introductie van de GO Line-producten, groei van channel- en OEM-partnerschappen, maar ook tot de geografische uitbreiding en commercialisering van Lexmark Cloud Services en het Optra IoT-aanbod.

