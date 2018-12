'Witte Huis wil Huawei en ZTE verbannen uit VS'

Volgens drie bronnen van Reuters zou het executive order, een presidentieel bevel, voor begin volgend jaar zijn en Amerikaanse bedrijven verbieden om nog telecommateriaal van de twee Chinese spelers te gebruiken. Over zo'n bevel wordt al enkele maanden gespeculeerd, maar nu zou het er ook effectief komen.

De VS beschuldigen Huawei en ZTE al jaren ervan te bespioneren namens de Chinese overheid. Al toonde het daar de afgelopen jaren nog nooit bewijs voor. Sinds november waarschuwt de VS ook bondgenoten voor de technologie, waarop verschillende landen hun banden met de bedrijven on hold hebben gezet.

Het voorstel zou volgens insiders de twee bedrijven niet letterlijk bij naam noemen, maar de tekst zal zo wel worden geïnterpreteerd.

De Amerikaanse overheid zelf mag al sinds augustus geen materiaal meer gebruiken van Huawei of ZTE. Ook de grote mobiele operatoren doen dat al een tijdje niet meer. Volgens Reuters ligt een bad vooral lastig bij kleine lokale operatoren. Zij steunen vaak nog wel op Huawei en ZTE voor hun telecominfrastructuur.

Daarbij is het onduidelijk of het executive order alleen een ban oplegt voor toekomstige aankopen, of dat bestaand materiaal van de twee Chinese bedrijven ook moet vervangen worden. Als dat laatste het geval is, dan kijken de operatoren aan tegen honderden miljoenen dollars aan kosten.