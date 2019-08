Els Bellens is redactrice bij Data News.

Het Amerikaanse Witte Huis werkt aan een verordening die sociale media strenger moet reguleren. Bedoeling zou zijn om vooringenomenheid tegenover conservatieve media tegen te gaan.

De 'executive order' zou de naam 'Protecting Americans from Online Censorship' meekrijgen en geeft de FCC, de communicatietoezichthouder, het bevel om Twitter, Facebook en andere techgiganten te controleren. Dat schrijft CNN. Het zou de FCC onder meer de taak geven om mee te beslissen hoe berichten, video's en artikels op deze sites gefilterd worden.

Het reguleren of censureren van sociale media is al langer een stokpaardje van president Donald Trump, die vindt dat techgiganten te streng zijn voor 'conservatieve' stemmen. Eerder startte het Witte Huis al een kliklijn om voorbeelden te vinden van de bevoordeling door sociale media van een meer liberale, linkse agenda.

De verordening zou daarnaast de FTC, de handelstoezichthouder, het bevel geven om een publiek register te openen voor klachten. Beide diensten zouden moeten samenwerken om te onderzoeken hoe technologiebedrijven hun platformen modereren, en of de regels die ze gebruiken politiek neutraal zijn.

De nieuwe maatregel zou gelden voor alle bedrijven die maandelijks een achtste van de Amerikaanse bevolking onder hun gebruikers tellen. Daarbij zitten Facebook, Google, Instagram en Twitter, maar ook Snapchat en Pinterest.

Een en ander zet opnieuw druk op de Communications Decency Act, een deel van een telecomwet uit 1996. Die wet zegt dat socialemediabedrijven en websites niet verantwoordelijk zijn voor berichten, video's en artikels die door hun gebruikers of derde partijen worden geüpload. Het is een van de gronden waarop het huidige net bestaat, omdat het onder meer betekent dat je Facebook niet mag vervolgen als iemand het platform gebruikt om je te beledigen. De wet werd eerder al aangeklaagd, of uitgebreid, onder meer om kinderprostitutie te bestrijden.