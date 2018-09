Woensdag stemt Europa over herziening van online auteursrecht

Woensdag stemt het Europees Parlement de zogeheten 'copyright directive' over onder meer nieuwe regels rond de vergoeding voor auteurs die hun werk online geplaatst zien. Momenteel zijn het vooral de grote internetgiganten als Facebook, Google en Twitter die miljarden euro's verdienen uit reclameinkomsten gegenereerd door songs, video's en artikels die op de platformen geplaatst en gedeeld worden. Dat is een doorn in het oog van de auteurs, maar ook van de uitgevers.

Zij staan lijnrecht tegenover de critici die in de nieuwe regels een bedreiging zien voor het vrije internet. Enkele internetpioniers schreven bijvoorbeeld een open brief over hun tegenkanting. Maar er lopen ook een vijftal campagnes met namen als Save Your Internet, Save The Link, Stop the Censorship Machine, Fix Copyright en Create Refresh. Die campagnes roepen de burger op om de Europese politici te bestoken met mails om hen 'nee' te laten stemmen. Volgens de woordvoerder van het Europees parlement kregen de parlementsleden in één week zes miljoen e-mails hierover - van beide kanten weliswaar -, aldus Knack.

'Tegenstanders verspreiden mythes'

Volgens de uitgevers verspreiden de tegenstanders van de richtlijn heel wat mythes. Dat de richtlijn het einde van de vrije informatie op internet zou inluiden, klopt niet volgens Xavier Bouckaert, ceo van Roularta Media Group (ook uitgever van Data News, nvdr). "Lezers zullen, net zoals nu, altijd de mogelijkheid hebben nieuws online te lezen en artikels te delen. Voor de lezers verandert niets", zei Bouckaert tegen de collega's van Trends. Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) is duidelijk: "Facebook en Twitter zullen een licentie moeten afsluiten met de eigenaars van de content. Het is niet zo dat de gebruiker die iets op Facebook zet daarvoor zal opdraaien", klinkt het in Knack.

Hobbelig parcours

Even ter herinnering: de Europese Commissie Juridische Zaken had het voorstel van richtlijn eind juni wél goedgekeurd, maar omdat meer dan 10 procent van de Europarlementsleden bezwaar aantekende, moest er ook plenair over gestemd worden. En daar werd het voorstel verworpen. Een meerderheid van 318 Europarlementariërs stemde tegen het hele voorstel, 278 leden stemden voor. Van de Vlaamse Europarlementsleden stemden toen alleen Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Guy Verhofstadt (Open VLD) voor.

Door de verwerping, konden er nieuwe amendementen ingediend worden. Hoe de nieuwe stemming nu zal uitdraaien, is onduidelijk. 12 september lijkt zo niet alleen een belangrijke dag voor het internet te worden, maar ook een dag waarop Europa kan tonen dat het bestand is tegen machtige lobbymachines.