Het Women Code Festival in Brussel maakt deze week van 7 tot en met 14 oktober vrouwen warm voor een job in de voornamelijk mannelijke informaticasector. Met een week lang vol workshops willen de initiatiefnemers van 1819, de gewestelijke dienst voor het Brussels ondernemerschap, de gendergelijkheid in de IT-sector bevorderen.

Het thema van de derde editie van het Women Code Festival is "Code and Fly to the Moon". Het werd gekozen om de vrouwen die de maanwandeling mee mogelijk hebben gemaakt te eren. Het moet de vrouwen die deze week deelnemen aan de workshops en conferenties inspireren om een opleiding voor coderen te volgen of een STEM-studierichting te kiezen.

De openingsceremonie van het Women Code Festival vond maandag plaats in het Museum voor Natuurwetenschappen, maar doorheen de week vinden er op verschillende locaties nog heel wat andere boeiende activiteiten plaats. Op verschillende ochtenden is er in het Google Digital Atelier een ontbijt onder het motto "I am remarkable", om zo het zelfvertrouwen van vrouwen en hun carrières een boost te geven.

In Cinema Aventure speelt woensdagavond de film "Bias", een documentaire over de onbewuste bias omtrent gender in algoritmes en technologie (bekijk hieronder de trailer). Wie de handen graag zelf uit de mouwen steekt, kan op zaterdag in de digitale hub BeCentral de basis van webontwikkeling leren en er is die dag ook een workshop coderen die zich specifiek richt op ouders en hun dochters. Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website www.womenintech.brussels.