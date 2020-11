Vrouwelijke ondernemers, zeker in technologie, zijn in opmars maar blijven een minderheid. Het coachingsprogramma 'Women in Tech' wil daar verandering in brengen.

Vrouwen in de techsector botsen nog regelmatig op obstakels die hen tegenhouden om te ondernemen. Ze worstelen meer met de combinatie tussen gezin en bedrijf, maar worden ook niet altijd even ernstig genomen door klanten of investeerders. Meer aandacht voor succesvolle vrouwelijke ondernemers als rolmodel blijft daarom belangrijk.

Maar er is ook hoop. Incubator Start it @KBC laat weten dat bij haar laatste pitchronde 53 procent van de 68 geslaagde start-ups een vrouwelijke (mede)oprichter had. Het percentage vrouwen dat er actief is is de afgelopen jaren gestegen van 7 procent naar 27 procent.

Om dat verder een boost te geven lanceren Start it @KBC, Netwerk Ondernemen en VLAIO het Women in Tech traject, een coachingprogramma.

'Het begeleidingsprogramma bestaat in eerste instantie uit een reeks webinars waar female founders hun eigen ervaringen delen en vertellen hoe zij onderweg barrières overwonnen,' zegt Anna Thomlinson, managing director van Start it @KBC. 'Vrouwelijke rolmodellen treden op als mentor en als coach. Vanaf 2021 volgt er een intensief begeleidingstraject voor vrouwelijke founders.'

Een van de mentoren is Dewi Van De Vyver, CEO van Flow Pilots en dit jaar verkozen door Data News als ICT Woman of the Year.

'Er komt steeds meer artificiële intelligentie op ons af, die bijna volledig vanuit het mannelijke standpunt geprogrammeerd wordt en weinig tot geen rekening houdt met de situatie van vrouwen," zegt Van De Vyver.

'Daarnaast is er een stuitend gebrek aan kennis over de significante rol die vrouwen hebben gespeeld in wat wij vandaag kennen als ICT. Zo was Margaret Hamilton de lead software designer voor de Apollo missie in 1969 maar wordt ze amper vermeld in de geschiedenisboeken.'

Vrouwen in de techsector botsen nog regelmatig op obstakels die hen tegenhouden om te ondernemen. Ze worstelen meer met de combinatie tussen gezin en bedrijf, maar worden ook niet altijd even ernstig genomen door klanten of investeerders. Meer aandacht voor succesvolle vrouwelijke ondernemers als rolmodel blijft daarom belangrijk.Maar er is ook hoop. Incubator Start it @KBC laat weten dat bij haar laatste pitchronde 53 procent van de 68 geslaagde start-ups een vrouwelijke (mede)oprichter had. Het percentage vrouwen dat er actief is is de afgelopen jaren gestegen van 7 procent naar 27 procent.Om dat verder een boost te geven lanceren Start it @KBC, Netwerk Ondernemen en VLAIO het Women in Tech traject, een coachingprogramma.'Het begeleidingsprogramma bestaat in eerste instantie uit een reeks webinars waar female founders hun eigen ervaringen delen en vertellen hoe zij onderweg barrières overwonnen,' zegt Anna Thomlinson, managing director van Start it @KBC. 'Vrouwelijke rolmodellen treden op als mentor en als coach. Vanaf 2021 volgt er een intensief begeleidingstraject voor vrouwelijke founders.'Een van de mentoren is Dewi Van De Vyver, CEO van Flow Pilots en dit jaar verkozen door Data News als ICT Woman of the Year.'Er komt steeds meer artificiële intelligentie op ons af, die bijna volledig vanuit het mannelijke standpunt geprogrammeerd wordt en weinig tot geen rekening houdt met de situatie van vrouwen," zegt Van De Vyver.'Daarnaast is er een stuitend gebrek aan kennis over de significante rol die vrouwen hebben gespeeld in wat wij vandaag kennen als ICT. Zo was Margaret Hamilton de lead software designer voor de Apollo missie in 1969 maar wordt ze amper vermeld in de geschiedenisboeken.'