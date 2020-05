Microsoft heeft voor zijn iPad-versie van Office een update uitgebracht. Belangrijkste nieuwigheid is de Split View-functionaliteit voor Word en PowerPoint, die gebruikers toelaat om twee documenten naast elkaar te openen.

Om de nieuwe functie te activeren volstaat het om een document naar de linker- of rechterkant van het scherm te slepen, meldt MacRumors. Om de Split View te beëindigen pak je het schuifbalkje in het midden van het scherm beet en sleep je hem naar de rand. Het andere document verschijnt dan opnieuw schermvullend in beeld.

Microsoft zou ook werken aan ondersteuning van de nieuwe trackpad-functionaliteit die Apple in iPadOS 13.4 introduceerde. In de recentste update van de Office-apps is die evenwel nog niet beschikbaar.

