FLoC, de nieuwe advertentietechnologie van Google, krijgt niet alleen tegenwind van Vivaldi en Brave. Ook WordPress ziet het als veiligheidsrisico en neemt stappen.

Google begint binnenkort met de uitrol van FLoC, 'Federated Learning of Cohorts'. Het alternatief van Google op individuele tracking die mensen via de browser groepeert op basis van hun interesses.

Maar dat is niet naar de zin van sommigen. Vorige week gaven onder meer de browsers Vivaldi en Brave te kennen dat ze zich zouden verzetten tegen FLoC. Nu komt daar ook WordPress bij, het platform waarop 41 procent van alle websites draait.

WordPress zegt dat het FLoC beschouwt als een veiligheidsprobleem en het daarom standaard zal blokkeren. Dat gebeurt vanaf juli, met WordPress versie 5.8. De organisatie overweegt wel om via back-porting de blokkering ook naar oudere versies uit te breiden.

Vier regels code

In haar blogpost deelt WordPress de vier lijnen code die het toevoegt om FLoC standaard te blokkeren. Het zorgt voor een HTTPS request header die aan de browser zegt dat FLoC moet uitgeschakeld worden.

Dat WordPress beslist om zoiets standaard te weigeren is opmerkelijk. Maar de organisatie nuanceert dat voor wie FLoC wil, het makkelijk is dat weer in te schakelen. Tegelijk vreest de site dat veel websitebeheerders zich minder bewust zijn van de impact en niet zelf proactief de identificatietechnologie zullen uitschakelen.

Wat maakt FLoC ongewenst?

FLoC klinkt het eerste zicht zeer nuttig. Het is onder meer een alternatief voor third party cookies. Maar de voornaamste kritiek is dat het van Google komt, een speler met een stevig aandeel op de browsermarkt die bijna volledig afhankelijk is van online advertentie-inkomsten.

De machtspositie van Google zorgt er voor dat gelijkaardige privacyvriendelijke alternatieven in de sector vrijwel uit de markt worden geduwd. Het Belgische AdSomeNoise kaartte in maart al aan dat FLoC bijna zeker het einde betekent voor Europese alternatieven en dat Google niet echt open staat voor andere partijen.

Ook de Electronic Frontier Foundation (EFF) noemt het concept 'een verschrikkelijk idee'. De organisatie stelt dat FLoC gewoon het werk van third party cookies laat doen door de browser. 'De technologie vermijdt de privacyrisico's van third party cookies, maar creëert tegelijkertijd nieuwe risico's. Ook zaken als discriminatie of gevaarlijke gerichte advertenties kunnen daarbij opduiken.

