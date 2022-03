Op donderdag 31 maart is het World Backup Day. Deze dag moet mensen helpen inzien dat we steeds afhankelijker worden van data en digitale documenten. Wat veel organisaties zich echter niet realiseren, is dat virtuele machines vergelijkbaar zijn met échte computers. Hierdoor zijn ook de dreigingen, zoals het corrupt raken van de harde schijf, dataverlies en stroomuitval, vergelijkbaar. Prashant Ketkar, CTO van Corel Corporation, geeft een aantal tips om ook dié bestanden te beschermen.

Bij bedrijven zien we vaak dat ze op de verkeerde manier een back-up maken. Met name virtuele machines worden vaak overgeslagen met alle gevolgen van dien. Het is dus zaak gebruik te maken van een goede back-up oplossing. De belangrijkste factor waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van je back-upsoftware, is hoeveel tijd nodig is om virtuele machines (VM's) vanuit de back-up en de VM-templates te herstellen. Bovendien kunnen goede back-upoplossingen voor VM's de back-up koppelen terwijl de bestanden naar het hoofd-hostsysteem worden teruggezet.

Een virtuele machine is net een échte computer. Vergeet de back-up niet

Zorg daarnaast ook voor een handmatige back-up. Dit is de meest betrouwbare manier om een reservekopie te maken van je virtuele machine. Je kunt een handmatige back-up maken van de hele virtuele machine door het .pvm-bestand (dat bevat de hele virtuele machine) te kopiëren naar een andere locatie, zoals een externe harde schijf. Maak daarbij ook momentopnamen (snapshots, Time Machine, ...) als je wijzigingen erg belangrijk zijn en je geen gegevens wilt verliezen. Hierdoor dek je het tijdsbestek af tussen de laatste en de volgende back-up. Soms bewaren organisaties hun back-ups op de plek waar ze hun VM's hebben draaien. Maar als je dat doet, kun je àl je data kwijtraken. Als een back-up mislukt en een virtuele machine actief is, zal deze de back-up waarschijnlijk overschrijven. Om dat te voorkomen, moet je de back-up van je VM's en je actieve VM's altijd op verschillende plaatsen opslaan. Het is ook logisch om meerdere back-ups te maken, of dat nu in de cloud of op een tape is. Twee extra back-ups is het meest veilig.

Wacht niet op een incident om vast te stellen wat er gaat gebeuren.

Een andere don't is het gebruik van meerdere virtualisatieoplossingen in dezelfde omgeving. Ook dit kan het risico op gegevensverlies vergroten. Als bijvoorbeeld een VMware-systeem op één Storage Area Network (SAN) wordt uitgebreid naar een tweede SAN die wordt gebruikt door HyperV, is de kans groot dat de tweede SAN ernstig gegevensverlies lijdt. Dergelijk dataverlies zal optreden door de verschillende lagen die de virtualisatietools creëren wanneer ze worden gekoppeld of uitgebreid. Daarom is het beter om je virtualisatie eenvoudig te houden en binnen één omgeving bij één oplossing te blijven.

Hoewel deze tips kunnen helpen om je data te behouden is er, net als bij ieder ander apparaat, geen garantie dat dat je gegevens niet kunt verliezen. Het is daarom essentieel dat de IT-afdeling volledig op de hoogte is van de ins en outs van je systemen en een specifiek plan heeft over hoe te reageren bij een storing. Zodra zo'n plan is ontwikkeld, doen ondernemers er verstandig aan om het regelmatig te testen en te evalueren. Wacht dus niet op een incident om vast te stellen wat er gaat gebeuren. Op deze manier blijft het plan effectief en up-to-date en wordt er zo weinig mogelijk aan het toeval overgelaten.

