De miljardenovername van Ingenico door Worldline moet mogelijk worden bijgestuurd om een antitrustonderzoek te voorkomen.

Volgens bronnen van Reuters hebben de twee tot woensdag om de Europese Commissie iets voor te stellen waardoor de samengang minder verstorend is voor de concurrentie op de betaalmarkt. Zo niet dan volgt er een volledig antitrustonderzoek wat mogelijk langer kan duren en tot meer of andere compensaties kan leiden.

Worldline, dat zich toelegt op betaalautomaten en internetkasa's, kondigde in februari aan dat het sectorgenooot Ingenico zal overnemen voor 7,8 miljard euro. Samen hebben de twee een omzet van meer dan vijf miljard euro en tellen ze 20.000 werknemers in vijftig landen.

Tegen 16 september neemt Europa een beslissing in de zaak.

