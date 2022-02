Worldline, gespecialiseerd in de verwerking van elektronische betalingen, voert exclusieve gesprekken met het Amerikaanse investeringsfonds Apollo over de verkoop van zijn betaalterminalactiviteiten. De deal waardeert die activiteiten op 2,3 miljard euro. Dat heeft de Franse groep meegedeeld.

Het gaat om de tak TSS (Terminals, Solutions en Services). Worldline kreeg die in 2020 in handen bij de overname van concurrent Ingenico en wil er al langer vanaf.

Apollo heeft nu een bindend bod uitgebracht om TSS volledig over te nemen. Het fonds is volgens Worldline bereid om met 'een bedrag van 1,7 miljard euro en preferente aandelen tot 0,9 miljard euro' over de brug te komen, afhankelijk van de toekomstige prestaties van TSS.

Worldline hoopt de overeenkomst in de tweede helft van dit jaar rond te krijgen.

